Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей
Многодетная мать во Владивостоке вернула всех детей, которых забрали из-за жилья
Ребенок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых детей, которых у нее ранее забрали из-за ненадлежащих условий проживания во Владивостоке, семья заехала в новую квартиру, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в минтруда региона РИА Новости сообщали, что в августе пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей. Трое детей находились в соццентре "Парус надежды", еще двое - в "Доме ребенка" во Владивостоке. Многодетная мать "получала все положенные соцвыплаты", но сейчас они отменены, потому что дети с ней не проживали. СК РФ сообщал, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность).
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Прокуратура Приморья сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае властями региона и благотворительным фондом "Владмама" многодетной матери подобрано временное жилье, где планируется ремонт. В прокуратуре РИА Новости уточняли, что семье подобрана двухкомнатная квартира.
"Мама детей забрала, все вместе они въехали в квартиру, предоставленную муниципалитетом и отремонтированную волонтерами", - сказала Романова.
Она уточнила, что это временное жилье, но семье будут подыскивать постоянное.
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