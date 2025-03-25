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Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей - РИА Новости, 25.03.2025
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03:44 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/mat-2007086601.html
Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей
Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей - РИА Новости, 25.03.2025
Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей
Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых детей, которых у нее ранее забрали из-за ненадлежащих условий проживания во Владивостоке, семья заехала в новую... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:44:00+03:00
2025-03-25T03:44:00+03:00
владивосток
приморский край
россия
ольга романова (омбудсмен)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых детей, которых у нее ранее забрали из-за ненадлежащих условий проживания во Владивостоке, семья заехала в новую квартиру, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее в минтруда региона РИА Новости сообщали, что в августе пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей. Трое детей находились в соццентре "Парус надежды", еще двое - в "Доме ребенка" во Владивостоке. Многодетная мать "получала все положенные соцвыплаты", но сейчас они отменены, потому что дети с ней не проживали. СК РФ сообщал, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Прокуратура Приморья сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае властями региона и благотворительным фондом "Владмама" многодетной матери подобрано временное жилье, где планируется ремонт. В прокуратуре РИА Новости уточняли, что семье подобрана двухкомнатная квартира. "Мама детей забрала, все вместе они въехали в квартиру, предоставленную муниципалитетом и отремонтированную волонтерами", - сказала Романова. Она уточнила, что это временное жилье, но семье будут подыскивать постоянное.
https://ria.ru/20231204/opeka-1770535848.html
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приморский край
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владивосток, приморский край, россия, ольга романова (омбудсмен), следственный комитет россии (ск рф), общество
Владивосток, Приморский край, Россия, Ольга Романова (омбудсмен), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей

Многодетная мать во Владивостоке вернула всех детей, которых забрали из-за жилья

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых детей, которых у нее ранее забрали из-за ненадлежащих условий проживания во Владивостоке, семья заехала в новую квартиру, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в минтруда региона РИА Новости сообщали, что в августе пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей. Трое детей находились в соццентре "Парус надежды", еще двое - в "Доме ребенка" во Владивостоке. Многодетная мать "получала все положенные соцвыплаты", но сейчас они отменены, потому что дети с ней не проживали. СК РФ сообщал, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность).
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За что могут забрать ребенка из семьи: права и обязанности органов опеки
4 декабря 2023, 14:19
Прокуратура Приморья сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае властями региона и благотворительным фондом "Владмама" многодетной матери подобрано временное жилье, где планируется ремонт. В прокуратуре РИА Новости уточняли, что семье подобрана двухкомнатная квартира.
"Мама детей забрала, все вместе они въехали в квартиру, предоставленную муниципалитетом и отремонтированную волонтерами", - сказала Романова.
Она уточнила, что это временное жилье, но семье будут подыскивать постоянное.
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ВладивостокПриморский крайРоссияОльга Романова (омбудсмен)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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