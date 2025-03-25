https://ria.ru/20250325/mat-2007086601.html

Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей

Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей - РИА Новости, 25.03.2025

Многодетная мать во Владивостоке вернула отобранных у нее детей

Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых детей, которых у нее ранее забрали из-за ненадлежащих условий проживания во Владивостоке, семья заехала в новую... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T03:44:00+03:00

2025-03-25T03:44:00+03:00

2025-03-25T03:44:00+03:00

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приморский край

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ольга романова (омбудсмен)

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общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых детей, которых у нее ранее забрали из-за ненадлежащих условий проживания во Владивостоке, семья заехала в новую квартиру, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Ранее в минтруда региона РИА Новости сообщали, что в августе пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей. Трое детей находились в соццентре "Парус надежды", еще двое - в "Доме ребенка" во Владивостоке. Многодетная мать "получала все положенные соцвыплаты", но сейчас они отменены, потому что дети с ней не проживали. СК РФ сообщал, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Прокуратура Приморья сообщала, что во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае властями региона и благотворительным фондом "Владмама" многодетной матери подобрано временное жилье, где планируется ремонт. В прокуратуре РИА Новости уточняли, что семье подобрана двухкомнатная квартира. "Мама детей забрала, все вместе они въехали в квартиру, предоставленную муниципалитетом и отремонтированную волонтерами", - сказала Романова. Она уточнила, что это временное жилье, но семье будут подыскивать постоянное.

https://ria.ru/20231204/opeka-1770535848.html

https://realty.ria.ru/20240222/deti-1928945187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, приморский край, россия, ольга романова (омбудсмен), следственный комитет россии (ск рф), общество