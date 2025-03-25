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Маск необычно высказался о скандальной публикации в Atlantic
Маск необычно высказался о скандальной публикации в Atlantic - РИА Новости, 25.03.2025
Маск необычно высказался о скандальной публикации в Atlantic
Американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил в социальной сети X, что вторая страница журнала... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T02:37:00+03:00
2025-03-25T02:37:00+03:00
2025-03-25T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил в социальной сети X, что вторая страница журнала Atlantic - лучшее место, чтобы спрятать тело, потому что никто не дочитывает до нее. "Вторая страница журнала Atlantic - лучшее место, где можно спрятать тело, потому что до нее никто и никогда не доходит", - написал Маск. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Сам Хегсет заявил, что военные планы в мессенджере не отправляли.
https://ria.ru/20250325/skandal-2007084176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, илон маск, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Ансар Алла, Министерство обороны США
Маск необычно высказался о скандальной публикации в Atlantic
Маск: до второй страницы Atlantic никто не доходит, там можно спрятать тело