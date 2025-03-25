https://ria.ru/20250325/mask-2007084543.html

Маск необычно высказался о скандальной публикации в Atlantic

Маск необычно высказался о скандальной публикации в Atlantic - РИА Новости, 25.03.2025

Маск необычно высказался о скандальной публикации в Atlantic

Американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил в социальной сети X, что вторая страница журнала... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T02:37:00+03:00

2025-03-25T02:37:00+03:00

2025-03-25T10:12:00+03:00

в мире

сша

йемен

илон маск

дональд трамп

майк уолтц

ансар алла

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007119867_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_60fae04c540e7cc4d58883258cab5111.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил в социальной сети X, что вторая страница журнала Atlantic - лучшее место, чтобы спрятать тело, потому что никто не дочитывает до нее. "Вторая страница журнала Atlantic - лучшее место, где можно спрятать тело, потому что до нее никто и никогда не доходит", - написал Маск. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Сам Хегсет заявил, что военные планы в мессенджере не отправляли.

https://ria.ru/20250325/skandal-2007084176.html

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, илон маск, дональд трамп, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша