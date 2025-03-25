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Умерла актриса Галина Марченко - РИА Новости, 26.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:07 25.03.2025 (обновлено: 00:41 26.03.2025)
https://ria.ru/20250325/marchenko-2007318109.html
Умерла актриса Галина Марченко
Умерла актриса Галина Марченко - РИА Новости, 26.03.2025
Умерла актриса Галина Марченко
Актриса Галина Марченко, подарившая голос кукле Каркуше в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", умерла в возрасте 88 лет во вторник, сообщение об этом... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-25T23:07:00+03:00
2025-03-26T00:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Актриса Галина Марченко, подарившая голос кукле Каркуше в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", умерла в возрасте 88 лет во вторник, сообщение об этом появилось на сайте телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". "Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", - говорится в сообщении. Актриса исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!", в каждую куклу вкладывая частицу своей души, а 1998 году Марченко начала озвучивать Каркушу. "Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой "Спокойной ночи, малыши!", подарила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса, который продолжает звучать в сердцах тех, кто рос вместе с Галиной Александровной и ее кукольным героем", - отмечается в сообщении. Коллектив программы "Спокойной ночи, малыши!" и компании АВМ Медиа выразили глубочайшие искренние соболезнования родным и близким Галины Марченко. Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актёрский факультет театрального училища имени Щепкина. До 1972 года была актрисой Центрального детского театра (ныне РАМТ), также работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях. С 1975 года она работала на Центральном телевидении.
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Культура, Москва, Культура
Умерла актриса Галина Марченко

Умерла Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в передаче Спокойной ночи, малыши!

© Фото : kino-teatr.ruКадр из фильма "Неизвестный солдат"
Кадр из фильма Неизвестный солдат - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : kino-teatr.ru
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Актриса Галина Марченко, подарившая голос кукле Каркуше в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", умерла в возрасте 88 лет во вторник, сообщение об этом появилось на сайте телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".
"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", - говорится в сообщении.
Актриса исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!", в каждую куклу вкладывая частицу своей души, а 1998 году Марченко начала озвучивать Каркушу.
"Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой "Спокойной ночи, малыши!", подарила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса, который продолжает звучать в сердцах тех, кто рос вместе с Галиной Александровной и ее кукольным героем", - отмечается в сообщении.
Коллектив программы "Спокойной ночи, малыши!" и компании АВМ Медиа выразили глубочайшие искренние соболезнования родным и близким Галины Марченко.
Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актёрский факультет театрального училища имени Щепкина. До 1972 года была актрисой Центрального детского театра (ныне РАМТ), также работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях. С 1975 года она работала на Центральном телевидении.
 
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