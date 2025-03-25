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"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 25.03.2025 (обновлено: 11:49 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/makron-2007105434.html
"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 25.03.2025
"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:15:00+03:00
2025-03-25T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. В марте, в интервью французским СМИ, глава Пятой республики заявил, что если Москва выиграет этот конфликт, доверие к Европе будет сведено к нулю. "Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия", — написал Кошкович.Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html
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в мире, россия, украина, франция, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Евросоюз
"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России

Аналитик Кошкович раскритиковал заявление Макрона о недопустимости победы России

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России.

В марте, в интервью французским СМИ, глава Пятой республики заявил, что если Москва выиграет этот конфликт, доверие к Европе будет сведено к нулю.
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"Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия", — написал Кошкович.

Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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