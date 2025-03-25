"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
Аналитик Кошкович раскритиковал заявление Макрона о недопустимости победы России
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России.
В марте, в интервью французским СМИ, глава Пятой республики заявил, что если Москва выиграет этот конфликт, доверие к Европе будет сведено к нулю.
В марте, в интервью французским СМИ, глава Пятой республики заявил, что если Москва выиграет этот конфликт, доверие к Европе будет сведено к нулю.
"Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия", — написал Кошкович.
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".