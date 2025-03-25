https://ria.ru/20250325/makron-2007105434.html

"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России

"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 25.03.2025

"С самого начала". Макрона поставили на место после дерзких слов о России

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:15:00+03:00

2025-03-25T09:15:00+03:00

2025-03-25T11:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России. В марте, в интервью французским СМИ, глава Пятой республики заявил, что если Москва выиграет этот конфликт, доверие к Европе будет сведено к нулю. "Россия уже выиграла войну, а к ЕС с самого начала не было доверия", — написал Кошкович.Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html

https://ria.ru/20250325/dizen-2007097419.html

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