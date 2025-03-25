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Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями - РИА Новости, 25.03.2025
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11:38 25.03.2025 (обновлено: 11:46 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007143669.html
Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями
Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями - РИА Новости, 25.03.2025
Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями
Застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где взорвался газ, имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:38:00+03:00
2025-03-25T11:46:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где взорвался газ, имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы."Дом входил в реестр незаконно возведенных. Разрешение было только на девять этажей, остальные этажи были возведены неправомерно", – сказал собеседник агентства.Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.
https://realty.ria.ru/20250325/komissija-2007142344.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала
Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями

Пять этажей дома в Махачкале, где взорвался газ, построили незаконно

© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где взорвался газ, имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.
"Дом входил в реестр незаконно возведенных. Разрешение было только на девять этажей, остальные этажи были возведены неправомерно", – сказал собеседник агентства.
Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.
Место пожара, произошедшего в результате взрыва газа, в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Комиссия установит пригодность квартиры в Махачкале, где произошел взрыв
11:34
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Махачкала
 
 
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