https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007143669.html

Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями

Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями - РИА Новости, 25.03.2025

Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями

Застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где взорвался газ, имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:38:00+03:00

2025-03-25T11:38:00+03:00

2025-03-25T11:46:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где взорвался газ, имел разрешение на строительство лишь девяти этажей, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы."Дом входил в реестр незаконно возведенных. Разрешение было только на девять этажей, остальные этажи были возведены неправомерно", – сказал собеседник агентства.Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.

https://realty.ria.ru/20250325/komissija-2007142344.html

махачкала

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала