https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007142243.html

Пожар после взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале потушили

Пожар после взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале потушили - РИА Новости, 25.03.2025

Пожар после взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале потушили

Пожар в магазине сотовой связи в Махачкале, возникший после взрыва газа, удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пожар в магазине сотовой связи в Махачкале, возникший после взрыва газа, удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар на проспекте И. Шамиля в Махачкале ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20250325/komissija-2007142344.html

махачкала

россия

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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва 2025-03-25T11:34 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия