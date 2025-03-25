https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007136415.html

Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале

Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале

На записи видны разрушенная квартира, выбитые стекла и засыпанные обломками машины. Взрыв прогремел около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:08:00+03:00

2025-03-25T11:08:00+03:00

2025-03-25T11:08:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007118573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0de01278f358b81c8981fd8d0d44dea2.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС России опубликовало видео с последствиями взрыва в многоквартирном доме в Махачкале. На записи видны разрушенная квартира, выбитые стекла и засыпанные обломками машины. Взрыв прогремел около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахской, после этого начался пожар. Пострадали мужчина и женщина. Из дома эвакуировали около 150 человек.Как заявили в мэрии Махачкалы, дом еще не введен в эксплуатацию и числится в реестре незаконно возведенных, жильцов там быть не должно.Прокуратура Дагестана и региональный главк Следственного комитета проводят проверки.

https://ria.ru/20250325/vzryv-2007135108.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T11:08 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия