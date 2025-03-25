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Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
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11:08 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007136415.html
Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале
Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале
На записи видны разрушенная квартира, выбитые стекла и засыпанные обломками машины. Взрыв прогремел около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного... РИА Новости, 25.03.2025
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происшествия
махачкала
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС России опубликовало видео с последствиями взрыва в многоквартирном доме в Махачкале. На записи видны разрушенная квартира, выбитые стекла и засыпанные обломками машины. Взрыв прогремел около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахской, после этого начался пожар. Пострадали мужчина и женщина. Из дома эвакуировали около 150 человек.Как заявили в мэрии Махачкалы, дом еще не введен в эксплуатацию и числится в реестре незаконно возведенных, жильцов там быть не должно.Прокуратура Дагестана и региональный главк Следственного комитета проводят проверки.
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале

Последствия взрыва в многоэтажке в Махачкале сняли на видео

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС России опубликовало видео с последствиями взрыва в многоквартирном доме в Махачкале.

На записи видны разрушенная квартира, выбитые стекла и засыпанные обломками машины.

Взрыв прогремел около девяти утра в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома по улице Гапцахской, после этого начался пожар. Пострадали мужчина и женщина. Из дома эвакуировали около 150 человек.
Как заявили в мэрии Махачкалы, дом еще не введен в эксплуатацию и числится в реестре незаконно возведенных, жильцов там быть не должно.
Прокуратура Дагестана и региональный главк Следственного комитета проводят проверки.
Место взрыва газа, в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Спасатели разбирают шаткие конструкции на месте взрыва в доме в Махачкале
11:01
 
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