"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине
Макгрегор: европейские элиты не признают поражения в конфликте на Украине
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и Украины
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европа не признает своего проигрыша в конфликте на Украине, написал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения", — говорится в публикации.
"Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения", — говорится в публикации.
Издание Handelsblatt писало, что Европейский Союз проиграл в конфликте и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины.
В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.
В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.