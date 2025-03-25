https://ria.ru/20250325/makgregor-2007238506.html

"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине

"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 25.03.2025

"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине

Европа не признает своего проигрыша в конфликте на Украине, написал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европа не признает своего проигрыша в конфликте на Украине, написал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X. "Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения", — говорится в публикации. Издание Handelsblatt писало, что Европейский Союз проиграл в конфликте и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины. В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.

https://ria.ru/20250325/kallas-2007192255.html

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