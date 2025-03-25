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"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/makgregor-2007238506.html
"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине
"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине
Европа не признает своего проигрыша в конфликте на Украине, написал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:48:00+03:00
2025-03-25T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
европа
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европа не признает своего проигрыша в конфликте на Украине, написал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X. "Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения", — говорится в публикации. Издание Handelsblatt писало, что Европейский Союз проиграл в конфликте и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины. В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.
https://ria.ru/20250325/kallas-2007192255.html
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в мире, украина, сша, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Европа
"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине

Макгрегор: европейские элиты не признают поражения в конфликте на Украине

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европа не признает своего проигрыша в конфликте на Украине, написал бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

"Все европейские глобалистские элиты увязли в ситуации на Украине, они знают, что сами ее спровоцировали, и никогда не признают своего поражения", — говорится в публикации.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Издание Handelsblatt писало, что Европейский Союз проиграл в конфликте и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины.

В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЕвропа
 
 
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