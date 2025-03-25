https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007155945.html
Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, возвели самовольно
Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, возвели самовольно - РИА Новости, 25.03.2025
Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, возвели самовольно
Многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв, был самовольно возведен, также на него отсутствует техническая документация, сообщил главный жилищный... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:18:00+03:00
2025-03-25T12:18:00+03:00
2025-03-25T13:06:00+03:00
происшествия
жилье
махачкала
госжилинспекция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007170547_0:355:960:895_1920x0_80_0_0_b0ad1f55352dcaf3e793be5458c51f3e.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв, был самовольно возведен, также на него отсутствует техническая документация, сообщил главный жилищный инспектор Сергей Касьянов. "По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси. На сегодняшний день: дом самовольно возведен, отсутствует техническая документация на многоквартирный дом", - сказал Касьянов, соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана.
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007136250.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007170547_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f471cbe7c808d7018a8de80f834c1e0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, махачкала, госжилинспекция
Происшествия, Жилье, Махачкала, Госжилинспекция
Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, возвели самовольно
Госжилинспекция Дагестана: дом, где прогремел взрыв, был самовольно возведен