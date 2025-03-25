https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007155945.html

Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, возвели самовольно

Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, возвели самовольно - РИА Новости, 25.03.2025

Дом в Махачкале, где прогремел взрыв, возвели самовольно

Многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв, был самовольно возведен, также на него отсутствует техническая документация, сообщил главный жилищный... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:18:00+03:00

2025-03-25T12:18:00+03:00

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происшествия

жилье

махачкала

госжилинспекция

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв, был самовольно возведен, также на него отсутствует техническая документация, сообщил главный жилищный инспектор Сергей Касьянов. "По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси. На сегодняшний день: дом самовольно возведен, отсутствует техническая документация на многоквартирный дом", - сказал Касьянов, соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Госжилинспекции Дагестана.

https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007136250.html

махачкала

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происшествия, жилье, махачкала, госжилинспекция