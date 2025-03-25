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Взрыв газа в Махачкале повредил окна в соседних домах и около 50 машин

Взрыв газа в Махачкале повредил окна в соседних домах и около 50 машин - РИА Новости, 25.03.2025

Взрыв газа в Махачкале повредил окна в соседних домах и около 50 машин

Взрывом газа в Махачкале повреждены окна в пяти соседних домах и около 50 припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывом газа в Махачкале повреждены окна в пяти соседних домах и около 50 припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Частично повреждены окна в пяти соседних многоквартирных домах и порядка 50 припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении. По данным минздрава, в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале пострадали два человека.

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T10:05 true PT1M31S

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)