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Взрыв газа в Махачкале повредил окна в соседних домах и около 50 машин
Взрыв газа в Махачкале повредил окна в соседних домах и около 50 машин - РИА Новости, 25.03.2025
Взрыв газа в Махачкале повредил окна в соседних домах и около 50 машин
Взрывом газа в Махачкале повреждены окна в пяти соседних домах и около 50 припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:05:00+03:00
2025-03-25T10:05:00+03:00
2025-03-25T10:10:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывом газа в Махачкале повреждены окна в пяти соседних домах и около 50 припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Частично повреждены окна в пяти соседних многоквартирных домах и порядка 50 припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении. По данным минздрава, в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале пострадали два человека.
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T10:05
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в Махачкале повредил окна в соседних домах и около 50 машин
Взрыв газа в Махачкале повредил окна в пяти соседних домах и около 50 машин