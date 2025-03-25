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Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков - РИА Новости, 25.03.2025
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13:15 25.03.2025 (обновлено: 13:16 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007174325.html
Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков
Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг белорусских людей в погонах - укреплять оборону и защищать землю от любых посягательств. РИА Новости, 25.03.2025
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в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг белорусских людей в погонах - укреплять оборону и защищать землю от любых посягательств. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов. "Наш долг, долг людей в погонах - крепить оборону страны, защищать родную землю от всяких посягательств", - сказал Лукашенко после церемонии инаугурации.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007167226.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков

Лукашенко: долгом белорусских людей в погонах является укрепление обороны

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг белорусских людей в погонах - укреплять оборону и защищать землю от любых посягательств.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов.
"Наш долг, долг людей в погонах - крепить оборону страны, защищать родную землю от всяких посягательств", - сказал Лукашенко после церемонии инаугурации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко
12:51
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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