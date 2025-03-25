https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007174325.html

Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков

Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг белорусских людей в погонах - укреплять оборону и защищать землю от любых посягательств. РИА Новости, 25.03.2025

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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долг белорусских людей в погонах - укреплять оборону и защищать землю от любых посягательств. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов. "Наш долг, долг людей в погонах - крепить оборону страны, защищать родную землю от всяких посягательств", - сказал Лукашенко после церемонии инаугурации.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007167226.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко