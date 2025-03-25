https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007172453.html
Полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, заявил Лукашенко
Полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2025
Полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, заявил Лукашенко
Переизбранный в седьмой раз президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что о такой "диктатуре", как в его стране, мечтает полмира. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:08:00+03:00
2025-03-25T13:08:00+03:00
2025-03-25T13:09:00+03:00
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Переизбранный в седьмой раз президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что о такой "диктатуре", как в его стране, мечтает полмира. "Полмира мечтает о нашей диктатуре. Диктатуре реальных дел и интересов наших людей",- заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Полмира мечтает о такой "диктатуре", как в Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко: полмира мечтает о диктатуре реальных дел, как в Белоруссии