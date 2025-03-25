https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007170339.html

Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии на ближайшие пять лет

Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии на ближайшие пять лет - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии на ближайшие пять лет

Крепкая экономика и инновационные проекты станут приоритетами для Белоруссии на ближайшие пять лет, сообщил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:04:00+03:00

2025-03-25T13:04:00+03:00

2025-03-25T13:04:00+03:00

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Крепкая экономика и инновационные проекты станут приоритетами для Белоруссии на ближайшие пять лет, сообщил президент страны Александр Лукашенко. "Крепкая экономика - наша политика и залог успеха. Перспективные инвестиционные проекты, инновационное производство, новые рабочие места - базисная задача предстоящей пятилетки. Белоруссия обладает колоссальным и даже уникальным научным потенциалом во многих сферах. У нас есть все, чтобы не проиграть новую интеллектуальную гонку", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007167226.html

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белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире