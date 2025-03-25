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В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко
В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2025
В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не позволит превратить свободу слова в дубину для собственного разрушения. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:51:00+03:00
2025-03-25T12:51:00+03:00
2025-03-25T12:51:00+03:00
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не позволит превратить свободу слова в дубину для собственного разрушения. "Не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
В Белоруссии не превратят свободу слова в дубину, заявил Лукашенко
Лукашенко: в Белоруссии не позволят превратить свободу слова в дубину