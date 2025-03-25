https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007166783.html
Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии
Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия - страна, в которой хочется жить. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:50:00+03:00
2025-03-25T12:50:00+03:00
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия - страна, в которой хочется жить. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей. "К счастью, у нас много друзей и союзников - братская Россия, великий Китай, партнеры Содружества независимых государств, ШОС, БРИКС. Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство. Мы – нация, достойная уважения", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html
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в мире, белоруссия, россия, китай, александр лукашенко, шос, брикс
В мире, Белоруссия, Россия, Китай, Александр Лукашенко, ШОС, БРИКС
Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии
Лукашенко: у Белоруссии много друзей и партнеров, в частности, Россия и Китай