https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007166783.html

Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии

Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко назвал друзей и партнеров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия - страна, в которой хочется жить. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:50:00+03:00

2025-03-25T12:50:00+03:00

2025-03-25T12:50:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

китай

александр лукашенко

шос

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007153797_0:53:1190:722_1920x0_80_0_0_ad659928692a909a32b4c4caaa48e430.jpg

МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия - страна, в которой хочется жить. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей. "К счастью, у нас много друзей и союзников - братская Россия, великий Китай, партнеры Содружества независимых государств, ШОС, БРИКС. Фактически все страны, которые сегодня образуют глобальное большинство. Мы – нация, достойная уважения", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html

белоруссия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, китай, александр лукашенко, шос, брикс