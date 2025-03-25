https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007165532.html

Лукашенко заявил, что никогда не предаст своих сторонников

Лукашенко заявил, что никогда не предаст своих сторонников - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко заявил, что никогда не предаст своих сторонников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он никогда не предаст своих сторонников и не сбежит. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:47:00+03:00

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2025-03-25T12:47:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он никогда не предаст своих сторонников и не сбежит. "Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы - вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие. Я желаю всем нам мира, добра, здоровья, счастья, радости, неиссякаемой энергии для реализации тех грандиозных задач, которые поставили перед нами люди. У нас нет другого права и другой возможности, как это сделать. И мы это сделаем. Выбор сделан. Наступает время новых побед", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007165340.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко