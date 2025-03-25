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Натовские войска стоят на пороге Белоруссии, заявил Лукашенко
Натовские войска стоят на пороге Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2025
Натовские войска стоят на пороге Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что натовские войска стоят на пороге страны, Запад делает все, чтобы втянуть её в конфликт. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:46:00+03:00
2025-03-25T12:46:00+03:00
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что натовские войска стоят на пороге страны, Запад делает все, чтобы втянуть её в конфликт. "Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, что втянуть Беларусь в конфликт",- заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Натовские войска стоят на пороге Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт