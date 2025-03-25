https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007161065.html
Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии
Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритеты страны неизменны - это мир и безопасность. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:34:00+03:00
2025-03-25T12:34:00+03:00
2025-03-25T12:34:00+03:00
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритеты страны неизменны - это мир и безопасность. "Наши приоритеты неизменны - это мир, безопасность, благополучие родной Белоруссии, достоинство нации и достаток каждого", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007159099.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии
Лукашенко: приоритетами Белоруссии являются мир и безопасность
МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритеты страны неизменны - это мир и безопасность.
"Наши приоритеты неизменны - это мир, безопасность, благополучие родной Белоруссии, достоинство нации и достаток каждого", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.