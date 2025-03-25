https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007161065.html

Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии

Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко назвал приоритеты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритеты страны неизменны - это мир и безопасность. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:34:00+03:00

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белоруссия

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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритеты страны неизменны - это мир и безопасность. "Наши приоритеты неизменны - это мир, безопасность, благополучие родной Белоруссии, достоинство нации и достаток каждого", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007159099.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко