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Лукашенко обратился к оппозиции - РИА Новости, 25.03.2025
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12:29 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007159099.html
Лукашенко обратился к оппозиции
Лукашенко обратился к оппозиции - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко обратился к оппозиции
Оппозиции Белоруссии и их зарубежным кураторам нечего противопоставить властям страны, заявил переизбранный в седьмой раз белорусский президент Александр... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:29:00+03:00
2025-03-25T12:29:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Оппозиции Белоруссии и их зарубежным кураторам нечего противопоставить властям страны, заявил переизбранный в седьмой раз белорусский президент Александр Лукашенко. “Благодаря вам, продавшим родину за гранты, а точнее вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди всё видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству”, - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2006923289.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко обратился к оппозиции

Лукашенко: оппозиции Белоруссии нечего противопоставить властям страны

© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Оппозиции Белоруссии и их зарубежным кураторам нечего противопоставить властям страны, заявил переизбранный в седьмой раз белорусский президент Александр Лукашенко.
“Благодаря вам, продавшим родину за гранты, а точнее вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди всё видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству”, - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Биография Александра Лукашенко
00:36
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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