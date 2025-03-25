https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007151668.html

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Минске состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах Александра Лукашенко — он занял высший государственный пост Белоруссии в седьмой... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:07:00+03:00

2025-03-25T12:07:00+03:00

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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. В Минске состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах Александра Лукашенко — он занял высший государственный пост Белоруссии в седьмой раз, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла во Дворце Независимости в белорусской столице. Там присутствовали члены президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты нижней и верхней палат парламента, судьи Конституционного и Верховного судов, а также другие приглашенные, всего более 1,1 тысячи человек.Лукашенко, держа правую руку на специальном издании Конституции, принес присягу: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".После этого он подписал акт принесения присяги, а глава Центризбиркома Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.Выборы президента Белоруссии прошли в январе, явка составила 85,69 процента. Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82 процента голосов. В 2020 году он получил 80,1 процента, в 2015-м — 83,47 процента, в 2010-м — 79,65 процента, в 2006-м – 83 процента, в 2001-м — 75,65 процента, а в 1994-м победил во втором туре с 80,34 процента.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2006923289.html

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белоруссия, александр лукашенко, минск, в мире