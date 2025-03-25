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Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию - РИА Новости, 25.03.2025
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12:04 25.03.2025 (обновлено: 13:37 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007150561.html
Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию
Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию
Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, где в ходе церемонии инаугурации в седьмой раз вступит в должность президента Белоруссии, передает... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:04:00+03:00
2025-03-25T13:37:00+03:00
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белоруссия
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, где в ходе церемонии инаугурации в седьмой раз вступит в должность президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко заручился поддержкой 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Президентский кортеж в сопровождении эскорта из девяти мотоциклистов проехал по главным улицам Минска - проспекту Независимости и проспекту Победителей и прибыл во Дворец Независимости. Следование президентского кортежа по минским проспектам транслировалось в прямом эфире белорусскими СМИ. Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии начнется в 12.00 (совпадает с мск) во Дворце Независимости, ее также покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ. Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. На церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек. Центральным моментом церемонии станет принесение присяги. Лукашенко, положив правую руку на издание конституции Белоруссии, произнесет присягу, подпишет соответствующий акт и получит удостоверение президента.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007129968.html
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2006923289.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл во Дворец Независимости на инаугурацию

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкКортеж избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко направляется ко Дворцу Независимости, где состоится церемония инаугурации президента Республики Беларусь. 25 марта 2025
Кортеж избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко направляется ко Дворцу Независимости, где состоится церемония инаугурации президента Республики Беларусь. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Кортеж избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко направляется ко Дворцу Независимости, где состоится церемония инаугурации президента Республики Беларусь. 25 марта 2025
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, где в ходе церемонии инаугурации в седьмой раз вступит в должность президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко заручился поддержкой 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации
10:41
Президентский кортеж в сопровождении эскорта из девяти мотоциклистов проехал по главным улицам Минска - проспекту Независимости и проспекту Победителей и прибыл во Дворец Независимости. Следование президентского кортежа по минским проспектам транслировалось в прямом эфире белорусскими СМИ.
Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии начнется в 12.00 (совпадает с мск) во Дворце Независимости, ее также покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ. Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. На церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек.
Центральным моментом церемонии станет принесение присяги. Лукашенко, положив правую руку на издание конституции Белоруссии, произнесет присягу, подпишет соответствующий акт и получит удостоверение президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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00:36
 
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