https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007150561.html

Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию

Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске на инаугурацию

Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, где в ходе церемонии инаугурации в седьмой раз вступит в должность президента Белоруссии, передает... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:04:00+03:00

2025-03-25T12:04:00+03:00

2025-03-25T13:37:00+03:00

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Минске, где в ходе церемонии инаугурации в седьмой раз вступит в должность президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ЦИК Белоруссии утвердил итоги прошедших 26 января президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко заручился поддержкой 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Президентский кортеж в сопровождении эскорта из девяти мотоциклистов проехал по главным улицам Минска - проспекту Независимости и проспекту Победителей и прибыл во Дворец Независимости. Следование президентского кортежа по минским проспектам транслировалось в прямом эфире белорусскими СМИ. Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии начнется в 12.00 (совпадает с мск) во Дворце Независимости, ее также покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ. Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. На церемонию приглашены более 1,1 тысячи человек. Центральным моментом церемонии станет принесение присяги. Лукашенко, положив правую руку на издание конституции Белоруссии, произнесет присягу, подпишет соответствующий акт и получит удостоверение президента.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007129968.html

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2006923289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко