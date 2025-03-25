https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007129968.html
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации - РИА Новости, 25.03.2025
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации
Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь Наталья... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:41:00+03:00
2025-03-25T10:41:00+03:00
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Церемония инаугурации состоится в 12.00 мск. "Президент рубил дрова накануне", - сказала она в эфире белорусского телеканала "Первый информационный". Кроме того, по словам Эйсмонт, накануне Лукашенко провел хоккейную тренировку. Она отметила, что церемония инаугурации будет классической. Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек. Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации
Эйсмонт: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей
МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Церемония инаугурации состоится в 12.00 мск.
"Президент рубил дрова накануне", - сказала она в эфире белорусского телеканала "Первый информационный".
Кроме того, по словам Эйсмонт, накануне Лукашенко
провел хоккейную тренировку.
Она отметила, что церемония инаугурации будет классической.
Согласно конституции Белоруссии
, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек.
Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).