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Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации - РИА Новости, 25.03.2025
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10:41 25.03.2025 (обновлено: 10:45 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007129968.html
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации - РИА Новости, 25.03.2025
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации
Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь Наталья... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:41:00+03:00
2025-03-25T10:45:00+03:00
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Церемония инаугурации состоится в 12.00 мск. "Президент рубил дрова накануне", - сказала она в эфире белорусского телеканала "Первый информационный". Кроме того, по словам Эйсмонт, накануне Лукашенко провел хоккейную тренировку. Она отметила, что церемония инаугурации будет классической. Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек. Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2006923289.html
https://ria.ru/20250314/belorussiya-2004760206.html
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации

Эйсмонт: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Церемония инаугурации состоится в 12.00 мск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Биография Александра Лукашенко
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"Президент рубил дрова накануне", - сказала она в эфире белорусского телеканала "Первый информационный".
Кроме того, по словам Эйсмонт, накануне Лукашенко провел хоккейную тренировку.
Она отметила, что церемония инаугурации будет классической.
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Согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне сообщила госагентству Белта, что на церемонию приглашены более 1100 человек.
Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году - 83,47%, в 2010 году - 79,65%, в 2006 году – 83%, в 2001 году - 75,65%, в 1994 году - 80,34% (во втором туре).
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