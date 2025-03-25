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Израиль ликвидировал командира противоракетного подразделения "Хезболлы"
Израиль ликвидировал командира противоракетного подразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 25.03.2025
Израиль ликвидировал командира противоракетного подразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противоракетного подразделения "Южный фронт" шиитского движения "Хезболлах", сообщила во вторник... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:53:00+03:00
2025-03-25T13:53:00+03:00
2025-03-25T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противоракетного подразделения "Южный фронт" шиитского движения "Хезболлах", сообщила во вторник пресс-служба армии. "Силы ЦАХАЛ нанесли удары по району Набатии на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован Хасан Камаль Халауи, командир противотанкового дивизиона "Южного фронта" террористической организации Хезболлах", - говорится в сообщении. Отмечается, что Халауи способствовал перемещению боевиков и поставке оружия в южный Ливан, а также был ответственен за ряд террористических атак против Израиля. Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана Джозефа Ауна заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем. Армия обороны Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства. Позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля, но Армия Израиля снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях ливанской территории. Власти Ливана, в свою очередь, заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах, при этом в настоящее время официальное руководство не может подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как предусмотрено соглашением.
https://ria.ru/20250325/palestina-2007089581.html
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в мире, ливан, израиль, сша, джозеф аун, хезболла, аль-маядин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, США, Джозеф Аун, Хезболла, Аль-Маядин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль ликвидировал командира противоракетного подразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ ликвидировала командира противоракетного подразделения "Хезболлы" в Ливане