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ВСУ сбрасывают мины-"лепестки" с дронов "Баба-Яга" в Курской области
ВСУ сбрасывают мины-"лепестки" с дронов "Баба-Яга" в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
ВСУ сбрасывают мины-"лепестки" с дронов "Баба-Яга" в Курской области
ВСУ начали использовать в Курской области мины типа "лепесток", для маскировки обклеенные травой, их чаще всего по ночам сбрасывают с коптеров "Баба-Яга",... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:04:00+03:00
2025-03-25T17:04:00+03:00
2025-03-25T17:04:00+03:00
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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. ВСУ начали использовать в Курской области мины типа "лепесток", для маскировки обклеенные травой, их чаще всего по ночам сбрасывают с коптеров "Баба-Яга", сообщили РИА Новости бойцы группировки войск "Север". "Враг использует новый тип противопехотных мин. С БПЛА типа "Баба-Яга" противник сбрасывает мины типа "лепесток", обклеенные травой. Один беспилотник несет два контейнера, в каждом из которых по 40 мин", - рассказали бойцы. По их информации, запуски БПЛА противник осуществляет чаще всего ночью, подобный тип мин ВСУ используют повсеместно. Ранее правительство Курской области ввело с 15 марта запрет на посещение гражданскими лицами потенциально опасных территорий в курском приграничье, которые еще не обследованы саперами, включая населенные пункты, сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбрасывают мины-"лепестки" с дронов "Баба-Яга" в Курской области
В Курской области ВСУ используют дроны "Баба-Яга" для сброса мин-"лепестков"