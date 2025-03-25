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Лавров сравнил значение Украины для России с позицией США по Гренландии - РИА Новости, 25.03.2025
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19:14 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007282884.html
Лавров сравнил значение Украины для России с позицией США по Гренландии
Лавров сравнил значение Украины для России с позицией США по Гренландии - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров сравнил значение Украины для России с позицией США по Гренландии
Москва говорила с Вашингтоном о том, что Украина для законных интересов безопасности России на несколько порядков важнее, чем Гренландия для США, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:14:00+03:00
2025-03-25T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва говорила с Вашингтоном о том, что Украина для законных интересов безопасности России на несколько порядков важнее, чем Гренландия для США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я считаю, мы об этом говорили с американцами, и у меня полное ощущение, что они это поняли, и такие сравнения для них очень важны, что для законных интересов безопасности России Украина на несколько порядков важнее, чем Гренландия для обеспечения безопасности США", - сказал Лавров в интервью Первому каналу. Делегация из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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в мире, гренландия, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, майк уолтц
В мире, Гренландия, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Майк Уолтц
Лавров сравнил значение Украины для России с позицией США по Гренландии

Лавров: Украина для безопасности России важнее, чем Гренландия для США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва говорила с Вашингтоном о том, что Украина для законных интересов безопасности России на несколько порядков важнее, чем Гренландия для США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, мы об этом говорили с американцами, и у меня полное ощущение, что они это поняли, и такие сравнения для них очень важны, что для законных интересов безопасности России Украина на несколько порядков важнее, чем Гренландия для обеспечения безопасности США", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
Делегация из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАРоссияСергей ЛавровДональд ТрампМайк Уолтц
 
 
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