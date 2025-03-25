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Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США - РИА Новости, 25.03.2025
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17:46 25.03.2025 (обновлено: 17:56 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007253104.html
Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США
Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США
Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать, и готова к переговорам по всем направлениям, сделать это можно на основе РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать, и готова к переговорам по всем направлениям, сделать это можно на основе принципов ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, мы с этим согласны", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.Министр указал, что диалог можно восстановить исключительно на основе возвращения к принципам, которые лежали в основе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений."Конечно, пока мы доктринально являемся врагом по сути дела, о какой стабильности может идти речь? Мы за переговоры по всем направлениям", - подчеркнул он.
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сша, россия, сергей лавров, в мире
США, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США

Лавров: диалог с США по стратегической стабильности нужно восстановить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать, и готова к переговорам по всем направлениям, сделать это можно на основе принципов ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, мы с этим согласны", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
Министр указал, что диалог можно восстановить исключительно на основе возвращения к принципам, которые лежали в основе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
"Конечно, пока мы доктринально являемся врагом по сути дела, о какой стабильности может идти речь? Мы за переговоры по всем направлениям", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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