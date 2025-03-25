https://ria.ru/20250325/lavrov-2007253104.html

Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США

Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров призвал восстановить диалог по стратегической стабильности с США

Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать, и готова к переговорам по всем направлениям, сделать это можно на основе РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:46:00+03:00

2025-03-25T17:46:00+03:00

2025-03-25T17:56:00+03:00

сша

россия

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать, и готова к переговорам по всем направлениям, сделать это можно на основе принципов ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, мы с этим согласны", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.Министр указал, что диалог можно восстановить исключительно на основе возвращения к принципам, которые лежали в основе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений."Конечно, пока мы доктринально являемся врагом по сути дела, о какой стабильности может идти речь? Мы за переговоры по всем направлениям", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007190484.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, сергей лавров, в мире