https://ria.ru/20250325/lavrov-2007191391.html

Лавров рассказал о сотрудничестве России и ООН по экспорту зерна

Лавров рассказал о сотрудничестве России и ООН по экспорту зерна - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров рассказал о сотрудничестве России и ООН по экспорту зерна

Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, генсек ООН Антониу Гуттереш и его представители в постоянном... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:23:00+03:00

2025-03-25T14:23:00+03:00

2025-03-25T14:41:00+03:00

россия

антониу гуттереш

сергей лавров

оон

турция

украина

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать, генсек ООН Антониу Гуттереш и его представители в постоянном контакте с РФ и пытаются помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу. "Меморандум Россия - ООН о том, что нужно снять все препоны неа пути экспорта российского зерна и удобрений, которые составляют гораздо большую долю на мировых рынках, нежели украинское, он был действителен три года и продолжает действовать до июля нынешнего года, генеральный секретарь ООН Гуттереш и его представители постоянно с нами в контакте, они стараются как-то помогать", - сказал Лавров.Он добавил, что Гутерреш ищет пути соблюдения меморандума не путем отмены санкций, а ищет в них "лазейку" и даже уважает эти санкции, что неприемлемо для любого чиновника ООН, так как таким образом он по сути выполняет указания других стран-членов ООН.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20250201/eksporter-1996754994.html

https://ria.ru/20250309/ssha-2003881114.html

россия

турция

украина

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россия, антониу гуттереш, сергей лавров, оон, турция, украина, владимир путин