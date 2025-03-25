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Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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13:49 25.03.2025 (обновлено: 14:21 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007183501.html
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу раскрыл детали переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, оценил перспективы Черноморской инициативы и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:49:00+03:00
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в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
россия
черное море
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
григорий карасин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу раскрыл детали переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, оценил перспективы Черноморской инициативы и урегулирования на Украине. Основные заявления — в материале РИА Новости.О встрече в Эр-Рияде&quot;Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки&quot;.Об урегулировании на УкраинеПереговоры в Саудовской АравииВ понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.
https://ria.ru/20250325/peskov-2007158263.html
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в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, россия, черное море, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), григорий карасин, москва, украина
В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Россия, Черное море, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Григорий Карасин, Москва, Украина
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Лавров: на переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы судоходства в Черном море

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГрузовое судно в Керченском проливе
Грузовое судно в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Грузовое судно в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу раскрыл детали переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, оценил перспективы Черноморской инициативы и урегулирования на Украине. Основные заявления — в материале РИА Новости.

О встрече в Эр-Рияде

  • Москва и Вашингтон обсуждали на переговорах вопросы безопасного судоходства в Черном море.
  • Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме.
  • Москва попросила Вашингтон, чтобы в ней не было двусмысленностей.
  • Нельзя верить Киеву на слово насчет возобновления Черноморской инициативы:
«

"Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД
  • Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать.
  • Генсек организации Антониу Гутерреш и его представители в постоянном контакте с Москвой и пытаются помочь.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы
12:28

Об урегулировании на Украине

  • Европа противоречит позиции США, которые говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта.
  • Без европейских стран ВСУ давно бы потерпели поражение.
  • Лондон и Париж лидируют в накачке Киева оружием.
  • О планах в ЕС отправить миротворцев на Украину: эти мечтатели каждый день доказывают свою полную несостоятельность.
  • Желание сдержать Россию и нанести ей поражение — это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украину рвут на части США и Британия
08:00

Переговоры в Саудовской Аравии

В понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
20 марта, 08:00
 
В миреПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей ЛавровРоссияЧерное мореСШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Григорий КарасинМоскваУкраина
 
 
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