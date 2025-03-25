https://ria.ru/20250325/lavrov-2007183501.html

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу раскрыл детали переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, оценил перспективы Черноморской инициативы и... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:49:00+03:00

2025-03-25T13:49:00+03:00

2025-03-25T14:21:00+03:00

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сергей лавров

россия

черное море

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

григорий карасин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу раскрыл детали переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, оценил перспективы Черноморской инициативы и урегулирования на Украине. Основные заявления — в материале РИА Новости.О встрече в Эр-Рияде"Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки".Об урегулировании на УкраинеПереговоры в Саудовской АравииВ понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.

https://ria.ru/20250325/peskov-2007158263.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

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