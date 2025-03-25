Лавров раскрыл некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Лавров: на переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы судоходства в Черном море
Грузовое судно в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу раскрыл детали переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, оценил перспективы Черноморской инициативы и урегулирования на Украине. Основные заявления — в материале РИА Новости.
О встрече в Эр-Рияде
- Москва и Вашингтон обсуждали на переговорах вопросы безопасного судоходства в Черном море.
- Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме.
- Москва попросила Вашингтон, чтобы в ней не было двусмысленностей.
- Нельзя верить Киеву на слово насчет возобновления Черноморской инициативы:
«
"Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки".
- Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского зерна и удобрений продолжает действовать.
- Генсек организации Антониу Гутерреш и его представители в постоянном контакте с Москвой и пытаются помочь.
Об урегулировании на Украине
- Европа противоречит позиции США, которые говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта.
- Без европейских стран ВСУ давно бы потерпели поражение.
- Лондон и Париж лидируют в накачке Киева оружием.
- О планах в ЕС отправить миротворцев на Украину: эти мечтатели каждый день доказывают свою полную несостоятельность.
- Желание сдержать Россию и нанести ей поражение — это желание Наполеона и Гитлера, мы все это уже проходили.
Переговоры в Саудовской Аравии
В понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
20 марта, 08:00