https://ria.ru/20250325/kurskaya-2007162868.html

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.03.2025

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье

За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам и отразили три контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам и отразили три контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены три контратаки противника", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 16 населенных пунктов в Сумской области Украины.Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Уничтожены также два пункта управления беспилотниками.Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:

https://ria.ru/20250325/svo-2006914179.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, сумская область