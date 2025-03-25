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Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 25.03.2025 (обновлено: 13:20 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kurskaya-2007162868.html
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 25.03.2025
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье
За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам и отразили три контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:37:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
сумская область
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам и отразили три контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены три контратаки противника", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 16 населенных пунктов в Сумской области Украины.Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:Уничтожены также два пункта управления беспилотниками.Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:
https://ria.ru/20250325/svo-2006914179.html
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россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Сумская область
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье

МО: ВС России отразили за сутки три контратаки ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам и отразили три контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены три контратаки противника", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 16 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
  • более 260 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • БМП;
  • три боевые бронемашины;
  • десять автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • три миномета.
Уничтожены также два пункта управления беспилотниками.
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Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:
  • более 69 960 солдат;
  • 401 танк;
  • 327 БМП;
  • 289 бронетранспортеров;
  • 2222 боевые бронемашины;
  • 2542 автомобиля;
  • 585 артиллерийских орудий;
  • 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS;
  • 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку и десять транспортно-заряжающих машин;
  • 121 станцию РЭБ;
  • 18 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • десять РЛС ПВО;
  • 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьСумская область
 
 
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