Российские войска отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье
МО: ВС России отразили за сутки три контратаки ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам и отразили три контратаки в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены три контратаки противника", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах 16 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили:
- более 260 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- БМП;
- три боевые бронемашины;
- десять автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- три миномета.
Уничтожены также два пункта управления беспилотниками.
Всего за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла:
- более 69 960 солдат;
- 401 танк;
- 327 БМП;
- 289 бронетранспортеров;
- 2222 боевые бронемашины;
- 2542 автомобиля;
- 585 артиллерийских орудий;
- 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS;
- 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку и десять транспортно-заряжающих машин;
- 121 станцию РЭБ;
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы;
- десять РЛС ПВО;
- 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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