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Мединский подготовит список поручений после заседания совета по культуре - РИА Новости, 25.03.2025
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19:13 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/kultura-2007282445.html
Мединский подготовит список поручений после заседания совета по культуре
Мединский подготовит список поручений после заседания совета по культуре - РИА Новости, 25.03.2025
Мединский подготовит список поручений после заседания совета по культуре
Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского подготовить соответствующие поручения по результатам заседания совета по культуре РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:13:00+03:00
2025-03-25T19:13:00+03:00
россия
владимир путин
владимир мединский
политика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского подготовить соответствующие поручения по результатам заседания совета по культуре и искусству. Во вторник президент в режиме видеоконференции провел заседание совета по культуре и искусству. "Обязательно по результатам нашей сегодняшней встречи, обсуждений мы подготовим с коллегами соответствующие поручения и в правительство, и в различные другие структуры. Я попрошу Владимира Ростиславовича этим заняться. Владимир Ростиславович, все, что обсуждалось, пожалуйста, попрошу вас обобщить и представить мне на утверждение", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250325/putin-2007280078.html
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россия, владимир путин, владимир мединский, политика
Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Политика
Мединский подготовит список поручений после заседания совета по культуре

Путин поручил Мединскому составить распоряжения после заседания по культуре

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского подготовить соответствующие поручения по результатам заседания совета по культуре и искусству.
Во вторник президент в режиме видеоконференции провел заседание совета по культуре и искусству.
"Обязательно по результатам нашей сегодняшней встречи, обсуждений мы подготовим с коллегами соответствующие поручения и в правительство, и в различные другие структуры. Я попрошу Владимира Ростиславовича этим заняться. Владимир Ростиславович, все, что обсуждалось, пожалуйста, попрошу вас обобщить и представить мне на утверждение", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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