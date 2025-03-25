https://ria.ru/20250325/kuban-2007248923.html

Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали

Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали - РИА Новости, 25.03.2025

Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о полной ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:29:00+03:00

2025-03-25T17:29:00+03:00

2025-03-25T17:38:00+03:00

кавказский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о полной ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе.Ранее в оперштабе сообщали, что пожар локализован на площади 1250 квадратных метров."Коллеги доложили о том, что на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар, который начался в ночь на 19 марта после удара украинских беспилотников по этому объекту энергетической инфраструктуры", - написал Кондратьев в Telegram-канале.Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006955027.html

кавказский район

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кавказский район, происшествия