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На Кубани потушили открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 25.03.2025
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12:55 25.03.2025 (обновлено: 13:02 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kuban-2007168070.html
На Кубани потушили открытое горение на нефтебазе
На Кубани потушили открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 25.03.2025
На Кубани потушили открытое горение на нефтебазе
Открытое горение на нефтебазе в Кавказском районе Кубани ликвидировано, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:55:00+03:00
2025-03-25T13:02:00+03:00
происшествия
кавказский район
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КРАСНОДАР, 25 мар – РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Кавказском районе Кубани ликвидировано, сообщили в оперштабе региона.Ранее в оперштабе сообщали, что пожар локализован на площади 1250 квадратных метров."На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.По данным властей, спасатели сейчас проводят так называемую "пенную атаку" для того, чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание.В тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили.
https://ria.ru/20250322/pozhar-2006718274.html
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происшествия, кавказский район
Происшествия, Кавказский район
На Кубани потушили открытое горение на нефтебазе

На Кубани в Кавказском районе потушили открытое горение на нефтебазе

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 25 мар – РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Кавказском районе Кубани ликвидировано, сообщили в оперштабе региона.
Ранее в оперштабе сообщали, что пожар локализован на площади 1250 квадратных метров.
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"На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
По данным властей, спасатели сейчас проводят так называемую "пенную атаку" для того, чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание.
В тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.
Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили.
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