https://ria.ru/20250325/krym-2007098872.html

В Крыму предложили запустить интернет-торговлю вином

В Крыму предложили запустить интернет-торговлю вином - РИА Новости, 25.03.2025

В Крыму предложили запустить интернет-торговлю вином

Крым может стать экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации... РИА Новости, 25.03.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Крым может стать экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. "Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила инициативу по объявлению Республики Крым и Севастополя экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином. Все возможности у региона для этого есть. Нужна только правовая база", — сказал он. По словам Николаева, нет способа продажи более контролируемого, чем через интернет. "Как вариант, одно из требований — должна быть привязка аккаунта покупателя к "Госуслугам". Заказы можно принимать на специализированных маркетплейсах, а поставки идут уже через пункты выдачи товара — партнерские магазины с лицензией на продажу алкоголя. А если можно будет доставлять прямо на дом, малые виноделы Крыма и Севастополя и бюджеты двух субъектов скажут огромное спасибо", — добавил собеседник агентства.В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагал проведение эксперимента по онлайн-торговле российским вином через сайт "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. Против тогда выступили МВД и Минздрав. Как заявил накануне журналистам статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, в правительстве нет единой позиции по поводу этой идеи.

https://ria.ru/20250325/vino-2007087253.html

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