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В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю
В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю
Договоренности РФ и США по Черному морю должны вступить в силу после снятия ограничений на обслуживание в портах российских судов, задействованных в торговле... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:27:00+03:00
2025-03-25T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Договоренности РФ и США по Черному морю должны вступить в силу после снятия ограничений на обслуживание в портах российских судов, задействованных в торговле продовольствием, сообщили в Кремле. "Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями", - говорится в сообщении Кремля по итогам встречи экспертных групп России и США.
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экономика, черное море, россия, сша
Экономика, Черное море, Россия, США
В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю
Договоренности по Черному морю вступят в силу после снятия ограничений по судам