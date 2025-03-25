https://ria.ru/20250325/kreml-2007285774.html

В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю

В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

В Кремле назвали условие вступления в силу договоренностей по Черному морю

Договоренности РФ и США по Черному морю должны вступить в силу после снятия ограничений на обслуживание в портах российских судов, задействованных в торговле... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:27:00+03:00

2025-03-25T19:27:00+03:00

2025-03-25T19:27:00+03:00

экономика

черное море

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Договоренности РФ и США по Черному морю должны вступить в силу после снятия ограничений на обслуживание в портах российских судов, задействованных в торговле продовольствием, сообщили в Кремле. "Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями", - говорится в сообщении Кремля по итогам встречи экспертных групп России и США.

https://ria.ru/20250325/kreml-2007282585.html

черное море

россия

сша

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экономика, черное море, россия, сша