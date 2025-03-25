https://ria.ru/20250325/kredity-2007084274.html

Юрист рассказал, кому доступно списание долгов по кредитам в 2025 году

Юрист рассказал, кому доступно списание долгов по кредитам в 2025 году - РИА Новости, 25.03.2025

Юрист рассказал, кому доступно списание долгов по кредитам в 2025 году

Участникам спецоперации, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года, а также их супругам стала доступна возможность полного РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T02:24:00+03:00

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2025-03-25T02:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Участникам спецоперации, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года, а также их супругам стала доступна возможность полного списания долгов по кредитам, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации после 1 декабря 2024 года. Эта мера распространяется не только на самих военнослужащих, но и на их супругов, позволяя им избавиться от задолженностей по потребительским и ипотечным кредитам в размере до 10 миллионов рублей. Однако право на списание долга возникает только в отношении кредитов, взыскание по которым началось до установленной даты", - рассказал Адамс. Юрист пояснил, что это связано с государственной поддержкой бойцов, несущих службу в условиях повышенной опасности. Помимо финансового освобождения, государство берет на себя обязательства по защите их семей от последствий долговой нагрузки путем создания правового механизма, в рамках которого банки лишаются возможности продолжать взыскания. "Это означает, что в случае соответствия установленным критериям все принудительные процедуры - судебные разбирательства, исполнительные производства, арест имущества - прекращаются, а задолженность аннулируется", - объяснил Адамс. Юрист также рассказал о тонкостях работы этой меры и назвал процедуры, которые участники СВО и их семьи смогут избежать. "Ключевой аспект применения данной меры заключается в том, что она не требует прохождения процедуры банкротства. В отличие от стандартного механизма признания гражданина несостоятельным, где списание долгов сопровождается ограничениями, такими как запрет на ведение бизнеса или получение новых кредитов, в данном случае освобождение от долговых обязательств не влечёт за собой дополнительных последствий. Это значит, что военнослужащие и их семьи не сталкиваются с ограничениями, характерными для процедуры банкротства, и сохраняют право на полноценное финансовое участие в экономической жизни", - отметил Адамс. Он также перечислил, какие сведения бойцы должны предоставить, чтобы воспользоваться такой возможностью. В частности, участникам программы необходимо показать документы, подтверждающие статус военнослужащего, а также доказательства наличия задолженности, подпадающей под условия списания. Адамс в то же время обратил внимание, что не все виды могут быть аннулированы, так как только часть из них подпадают под программу. "Например, речь идет только о потребительских и ипотечных кредитах, а вот задолженности по алиментам, возмещению ущерба или административным штрафам списанию не подлежат. Кроме того, существует ограничение по дате начала взыскания - кредиты, по которым работа судебных приставов была запущена уже после 1 декабря 2024 года, в программу списания не включаются. Это позволяет государству четко разграничить категории долгов, признаваемых безнадежными, и тех, которые должны быть погашены в общем порядке", - уточнил юрист. Адамс также подчеркнул, что этот механизм списания долгов нельзя назвать универсальной кредитной амнистией, а потому он не распространяется на гражданских лиц или заемщиков, чьи обязательства возникли вне рамок программы.

https://ria.ru/20241123/putin-1985370748.html

https://ria.ru/20250325/kredit-2007081931.html

https://ria.ru/20250325/kredity-2003042476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество