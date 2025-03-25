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В небе над Европой заметили таинственные спирали - РИА Новости, 25.03.2025
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01:13 25.03.2025 (обновлено: 02:16 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kosmos-2007079693.html
В небе над Европой заметили таинственные спирали
В небе над Европой заметили таинственные спирали - РИА Новости, 25.03.2025
В небе над Европой заметили таинственные спирали
В небе над Европой заметили таинственные спирали, которые, предположительно, представляют собой замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, пишет газета Sun. РИА Новости, 25.03.2025
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космос - риа наука
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великобритания
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В небе над Европой заметили таинственные спирали, которые, предположительно, представляют собой замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, пишет газета Sun."Сегодня вечером в небе над Британией были замечены загадочные спирали, которые, по всей видимости, представляют собой замерзшее топливо из ракеты SpaceX", — говорится в публикации.Пользователи социальной сети X также пишут о таинственных спиралях, их заметили в небе над другими странами континента, а также над Россией и Украиной.
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космос - риа наука, европа, великобритания, россия, spacex, sun
Космос - РИА Наука, Европа, Великобритания, Россия, SpaceX, Sun
В небе над Европой заметили таинственные спирали

Sun: в небе над Европой заметили замерзшее топливо из ракеты SpaceX

© СоцсетиТаинственные спирали в небе над Европой
Таинственные спирали в небе над Европой - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Соцсети
Таинственные спирали в небе над Европой
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В небе над Европой заметили таинственные спирали, которые, предположительно, представляют собой замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, пишет газета Sun.
"Сегодня вечером в небе над Британией были замечены загадочные спирали, которые, по всей видимости, представляют собой замерзшее топливо из ракеты SpaceX", — говорится в публикации.
Пользователи социальной сети X также пишут о таинственных спиралях, их заметили в небе над другими странами континента, а также над Россией и Украиной.
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