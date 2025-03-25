https://ria.ru/20250325/kosmos-2007079693.html
В небе над Европой заметили таинственные спирали
В небе над Европой заметили таинственные спирали - РИА Новости, 25.03.2025
В небе над Европой заметили таинственные спирали
В небе над Европой заметили таинственные спирали, которые, предположительно, представляют собой замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, пишет газета Sun. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:13:00+03:00
2025-03-25T01:13:00+03:00
2025-03-25T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В небе над Европой заметили таинственные спирали, которые, предположительно, представляют собой замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, пишет газета Sun."Сегодня вечером в небе над Британией были замечены загадочные спирали, которые, по всей видимости, представляют собой замерзшее топливо из ракеты SpaceX", — говорится в публикации.Пользователи социальной сети X также пишут о таинственных спиралях, их заметили в небе над другими странами континента, а также над Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250117/mask-1994108728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, европа, великобритания, россия, spacex, sun
Космос - РИА Наука, Европа, Великобритания, Россия, SpaceX, Sun
В небе над Европой заметили таинственные спирали
Sun: в небе над Европой заметили замерзшее топливо из ракеты SpaceX