https://ria.ru/20250325/kosmos-2007079693.html

В небе над Европой заметили таинственные спирали

В небе над Европой заметили таинственные спирали - РИА Новости, 25.03.2025

В небе над Европой заметили таинственные спирали

В небе над Европой заметили таинственные спирали, которые, предположительно, представляют собой замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, пишет газета Sun. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T01:13:00+03:00

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космос - риа наука

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В небе над Европой заметили таинственные спирали, которые, предположительно, представляют собой замерзшее топливо из ракеты компании SpaceX, пишет газета Sun."Сегодня вечером в небе над Британией были замечены загадочные спирали, которые, по всей видимости, представляют собой замерзшее топливо из ракеты SpaceX", — говорится в публикации.Пользователи социальной сети X также пишут о таинственных спиралях, их заметили в небе над другими странами континента, а также над Россией и Украиной.

https://ria.ru/20250117/mask-1994108728.html

европа

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, европа, великобритания, россия, spacex, sun