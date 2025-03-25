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Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам - РИА Новости, 25.03.2025
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13:32 25.03.2025 (обновлено: 14:11 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/komarov-2007177269.html
Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам
Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам - РИА Новости, 25.03.2025
Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам
Почти 130 резонансных конфликтов с участием мигрантов произошло в Приволжском федеральном округе за последние пять лет, около 70% жителей округа, согласно... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:32:00+03:00
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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Почти 130 резонансных конфликтов с участием мигрантов произошло в Приволжском федеральном округе за последние пять лет, около 70% жителей округа, согласно опросам, выступают за ограничение въезда мигрантов на территорию России, сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. "За последние пять лет в регионах ПФО отмечено почти 130 конфликтных ситуаций с участием мигрантов, которые получили информационный резонанс. Это формирует предпосылки для напряженности и конфликтов на национальной почве", - сказал Комаров в ходе заседания совета по вопросам реализации государственной миграционной политики. Такая ситуация, по его словам, в ходе специальной военной операции может стать одним из значимых рисков в общественно-политической сфере, особенно в условиях агрессивного информационного давления и манипуляций противников России. По информации Комарова, сегодня социологические показатели хорошего отношения к мигрантам находятся на исторических минимумах. "В декабре 2024 года доля респондентов, положительно относящихся к мигрантам в регионах округа, составила 11,3%, отрицательно - 28,5%. За ограничение въезда мигрантов на территорию России выступают 68,5% респондентов в регионах ПФО. В отдельных регионах округа эти значения превышают 80%", - отметил полпред.
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общество, здоровье - общество, россия, игорь комаров
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Игорь Комаров
Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам

Комаров: около 70% жителей Приволжья выступают за ограничение въезда мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИгорь Комаров
Игорь Комаров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Игорь Комаров. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Почти 130 резонансных конфликтов с участием мигрантов произошло в Приволжском федеральном округе за последние пять лет, около 70% жителей округа, согласно опросам, выступают за ограничение въезда мигрантов на территорию России, сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
"За последние пять лет в регионах ПФО отмечено почти 130 конфликтных ситуаций с участием мигрантов, которые получили информационный резонанс. Это формирует предпосылки для напряженности и конфликтов на национальной почве", - сказал Комаров в ходе заседания совета по вопросам реализации государственной миграционной политики.
Такая ситуация, по его словам, в ходе специальной военной операции может стать одним из значимых рисков в общественно-политической сфере, особенно в условиях агрессивного информационного давления и манипуляций противников России.
По информации Комарова, сегодня социологические показатели хорошего отношения к мигрантам находятся на исторических минимумах.
"В декабре 2024 года доля респондентов, положительно относящихся к мигрантам в регионах округа, составила 11,3%, отрицательно - 28,5%. За ограничение въезда мигрантов на территорию России выступают 68,5% респондентов в регионах ПФО. В отдельных регионах округа эти значения превышают 80%", - отметил полпред.
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