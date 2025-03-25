https://ria.ru/20250325/komarov-2007177269.html

Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам

Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам - РИА Новости, 25.03.2025

Полпред президента в ПФО рассказал про отношение жителей к мигрантам

Почти 130 резонансных конфликтов с участием мигрантов произошло в Приволжском федеральном округе за последние пять лет, около 70% жителей округа, согласно... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:32:00+03:00

2025-03-25T13:32:00+03:00

2025-03-25T14:11:00+03:00

общество

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игорь комаров

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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Почти 130 резонансных конфликтов с участием мигрантов произошло в Приволжском федеральном округе за последние пять лет, около 70% жителей округа, согласно опросам, выступают за ограничение въезда мигрантов на территорию России, сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. "За последние пять лет в регионах ПФО отмечено почти 130 конфликтных ситуаций с участием мигрантов, которые получили информационный резонанс. Это формирует предпосылки для напряженности и конфликтов на национальной почве", - сказал Комаров в ходе заседания совета по вопросам реализации государственной миграционной политики. Такая ситуация, по его словам, в ходе специальной военной операции может стать одним из значимых рисков в общественно-политической сфере, особенно в условиях агрессивного информационного давления и манипуляций противников России. По информации Комарова, сегодня социологические показатели хорошего отношения к мигрантам находятся на исторических минимумах. "В декабре 2024 года доля респондентов, положительно относящихся к мигрантам в регионах округа, составила 11,3%, отрицательно - 28,5%. За ограничение въезда мигрантов на территорию России выступают 68,5% респондентов в регионах ПФО. В отдельных регионах округа эти значения превышают 80%", - отметил полпред.

https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html

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общество, здоровье - общество, россия, игорь комаров