В бундестаге избрали нового председателя парламента
Члена ХДС Клёкнер избрали председателем бундестага нового созыва
© Getty Images / picture alliance/dpa/Kay NietfeldПредседатель бундестага нового созыва Юлия Клёкнер
© Getty Images / picture alliance/dpa/Kay Nietfeld
Председатель бундестага нового созыва Юлия Клёкнер
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывший федеральный министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) избрана на пост председателя бундестага (немецкого парламента) нового созыва.
"За проголосовали 382 депутата. Против проголосовали 204 депутата, 31 воздержался. Депутат Юлия Клёкнер набрала необходимое большинство, которое составляет не менее 316 голосов. Таким образом она избрана председателем 21-го бундестага Германии", - заявил депутат парламентской группы партии "Левые" Грегор Гизи.
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"Я с радостью принимаю этот выбор и благодарю вас за ваши голоса и за ваше доверие", - заявила Клёкнер.
Трансляция велась на сайте бундестага.
Предшественницей Клёкнер на данном посту была депутат от Социал-демократической партии Германии Бербель Бас.
Во вторник состоялось первое учредительное заседание бундестага нового, двадцать первого по счету созыва. В новом бундестаге, согласно недавним изменениям в законе о максимальном количестве мест, будет заседать всего 630 депутатов.
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В результате недавних выборов фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получит наибольшее количество депутатских кресел - 208. За ними следуют "Альтернатива для Германии" (152), социал-демократы (СДПГ, 120) и "Зеленые" (85).
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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