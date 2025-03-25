https://ria.ru/20250325/klekner-2007228473.html

В бундестаге избрали нового председателя парламента

В бундестаге избрали нового председателя парламента - РИА Новости, 25.03.2025

В бундестаге избрали нового председателя парламента

Бывший федеральный министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) избрана на пост председателя бундестага... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:26:00+03:00

2025-03-25T16:26:00+03:00

2025-03-25T17:23:00+03:00

в мире

германия

грегор гизи

олаф шольц

хдс/хсс

левая (партия)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывший федеральный министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) избрана на пост председателя бундестага (немецкого парламента) нового созыва. "За проголосовали 382 депутата. Против проголосовали 204 депутата, 31 воздержался. Депутат Юлия Клёкнер набрала необходимое большинство, которое составляет не менее 316 голосов. Таким образом она избрана председателем 21-го бундестага Германии", - заявил депутат парламентской группы партии "Левые" Грегор Гизи. "Я с радостью принимаю этот выбор и благодарю вас за ваши голоса и за ваше доверие", - заявила Клёкнер. Трансляция велась на сайте бундестага. Предшественницей Клёкнер на данном посту была депутат от Социал-демократической партии Германии Бербель Бас. Во вторник состоялось первое учредительное заседание бундестага нового, двадцать первого по счету созыва. В новом бундестаге, согласно недавним изменениям в законе о максимальном количестве мест, будет заседать всего 630 депутатов. В результате недавних выборов фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получит наибольшее количество депутатских кресел - 208. За ними следуют "Альтернатива для Германии" (152), социал-демократы (СДПГ, 120) и "Зеленые" (85). Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250225/evropa-2001368256.html

https://ria.ru/20250314/adg-2005124457.html

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в мире, германия, грегор гизи, олаф шольц, хдс/хсс, левая (партия)