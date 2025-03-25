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Украина не получила версию договора с США об ископаемых с пунктами про АЭС - РИА Новости, 25.03.2025
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15:34 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/kiev-2007209512.html
Украина не получила версию договора с США об ископаемых с пунктами про АЭС
Украина не получила версию договора с США об ископаемых с пунктами про АЭС - РИА Новости, 25.03.2025
Украина не получила версию договора с США об ископаемых с пунктами про АЭС
Украина и США еще не подготовили новую редакцию соглашения о полезных ископаемых, Киев может подписать только старую версию без пунктов об американском контроле РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:34:00+03:00
2025-03-25T15:34:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и США еще не подготовили новую редакцию соглашения о полезных ископаемых, Киев может подписать только старую версию без пунктов об американском контроле над украинскими АЭС, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. "Мы видели желание расширить этот договор. Пока расширенная версия не пришла, есть только версия, которая прошла через кабинет министров. Она готова для подписания. Это та версия, которая ездила на подписание в Белый дом, но, по известным причинам не была подписана. Других версий нет. Если будет другая версия, она также должна быть направлена в кабинет министров, проголосована и потом будет готова к подписанию. По состоянию на сегодня, если консультации ведутся, то они имеют технический характер и без политической договоренности", - заявил Лещенко в эфире украинского телемарафона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей лещенко, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Дональд Трамп
Украина не получила версию договора с США об ископаемых с пунктами про АЭС

Украина и США не подготовили новую редакцию соглашения о полезных ископаемых

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина и США еще не подготовили новую редакцию соглашения о полезных ископаемых, Киев может подписать только старую версию без пунктов об американском контроле над украинскими АЭС, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
"Мы видели желание расширить этот договор. Пока расширенная версия не пришла, есть только версия, которая прошла через кабинет министров. Она готова для подписания. Это та версия, которая ездила на подписание в Белый дом, но, по известным причинам не была подписана. Других версий нет. Если будет другая версия, она также должна быть направлена в кабинет министров, проголосована и потом будет готова к подписанию. По состоянию на сегодня, если консультации ведутся, то они имеют технический характер и без политической договоренности", - заявил Лещенко в эфире украинского телемарафона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Украина опубликовала карты месторождения полезных ископаемых, сообщили СМИ
21 февраля, 19:56
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоДональд Трамп
 
 
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