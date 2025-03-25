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Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:33 25.03.2025 (обновлено: 16:36 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/khor-2007230369.html
Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела
Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела - РИА Новости, 25.03.2025
Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела
В Кубанском казачьем хоре сообщил РИА Новости о планах замгендиректора коллектива Виктора Захарченко-младшего, в отношении которого завели уголовное дело о... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:33:00+03:00
2025-03-25T16:36:00+03:00
культура
россия
колпино
псков
виктор захарченко
кубанский казачий хор
московский международный дом музыки
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. В Кубанском казачьем хоре сообщил РИА Новости о планах замгендиректора коллектива Виктора Захарченко-младшего, в отношении которого завели уголовное дело о превышении полномочий, поехать на гастроли. "Коллектив во главе с художественным руководителем и первым заместителем генерального директора отправляется на выступление в Московском международном Доме музыки", - рассказали в коллективе, уточнив, что мероприятие запланировано на 28 марта. Затем программу, приуроченную ко Дню рождения Захарченко-старшего, можно будет увидеть в Колпино, Пскове, Вологде, Ярославле, Красногорске, Смоленске, Брянске, Зеленограде, Королеве, Подольске, Серпухове, Калуге, Обнинске, Туле и в Краснодарском крае. "Сейчас идет завершающий этап работы по формированию гастрольного графика коллектива на второе полугодие 2025 года. До встречи в самых отдаленных городах России!" - передает пресс-служба слова Захарченко-младшего. В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски. При этом, по данным источника, сообщения в СМИ о задержании замгендиректора хора оказались фейками. Захарченко является внуком художественного руководителя хора Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
https://ria.ru/20250325/khor-2007138809.html
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россия, колпино, псков, виктор захарченко, кубанский казачий хор, московский международный дом музыки, происшествия
Культура, Россия, Колпино, Псков, Виктор Захарченко, Кубанский казачий хор, Московский международный Дом музыки, Происшествия
Кубанский казачий хор рассказал о планах замглавы после возбуждения дела

Замглавы Кубанского казачьего хора, на которого завели дело, поедет на гастроли

© Фото : Кубанский казачий хорВиктор Захарченко-младший
Виктор Захарченко-младший - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Кубанский казачий хор
Виктор Захарченко-младший
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. В Кубанском казачьем хоре сообщил РИА Новости о планах замгендиректора коллектива Виктора Захарченко-младшего, в отношении которого завели уголовное дело о превышении полномочий, поехать на гастроли.
"Коллектив во главе с художественным руководителем и первым заместителем генерального директора отправляется на выступление в Московском международном Доме музыки", - рассказали в коллективе, уточнив, что мероприятие запланировано на 28 марта.
Затем программу, приуроченную ко Дню рождения Захарченко-старшего, можно будет увидеть в Колпино, Пскове, Вологде, Ярославле, Красногорске, Смоленске, Брянске, Зеленограде, Королеве, Подольске, Серпухове, Калуге, Обнинске, Туле и в Краснодарском крае.
"Сейчас идет завершающий этап работы по формированию гастрольного графика коллектива на второе полугодие 2025 года. До встречи в самых отдаленных городах России!" - передает пресс-служба слова Захарченко-младшего.
В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски. При этом, по данным источника, сообщения в СМИ о задержании замгендиректора хора оказались фейками.
Захарченко является внуком художественного руководителя хора Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
Виктор Захарченко-младший - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора
Вчера, 11:19
 
КультураРоссияКолпиноПсковВиктор ЗахарченкоКубанский казачий хорМосковский международный Дом музыкиПроисшествия
 
 
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