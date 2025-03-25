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Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора - РИА Новости, 25.03.2025
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Культура
 
11:19 25.03.2025 (обновлено: 12:37 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/khor-2007138809.html
Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора
Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора - РИА Новости, 25.03.2025
Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора
Информация о задержании замгендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего, распространившаяся в СМИ, является недостоверной, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:19:00+03:00
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культура
происшествия
россия
виктор захарченко
кубанский казачий хор
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Информация о задержании замгендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего, распространившаяся в СМИ, является недостоверной, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски. "В сети пошли фейки про задержание. Просто провели обыск, и всё", - сказал собеседник агентства. Захарченко является внуком художественного руководителя хора Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
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происшествия, россия, виктор захарченко, кубанский казачий хор
Культура, Происшествия, Россия, Виктор Захарченко, Кубанский казачий хор
Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора

Сообщения СМИ о задержании замглавы Кубанского казачьего хора оказались фейками

© Фото : Кубанский казачий хорВиктор Захарченко-младший
Виктор Захарченко-младший - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Кубанский казачий хор
Виктор Захарченко-младший. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Информация о задержании замгендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего, распространившаяся в СМИ, является недостоверной, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски.
«
"В сети пошли фейки про задержание. Просто провели обыск, и всё", - сказал собеседник агентства.
Захарченко является внуком художественного руководителя хора Виктора Захарченко-старшего.
Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
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КультураПроисшествияРоссияВиктор ЗахарченкоКубанский казачий хор
 
 
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