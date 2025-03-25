https://ria.ru/20250325/khor-2007138809.html

Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора

Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора - РИА Новости, 25.03.2025

Источник опроверг данные о задержании замглавы Кубанского казачьего хора

Информация о задержании замгендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего, распространившаяся в СМИ, является недостоверной, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:19:00+03:00

2025-03-25T11:19:00+03:00

2025-03-25T12:37:00+03:00

культура

происшествия

россия

виктор захарченко

кубанский казачий хор

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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Информация о задержании замгендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко-младшего, распространившаяся в СМИ, является недостоверной, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В понедельник в силовых структурах рассказали РИА Новости о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Захарченко-младшего по факту злоупотребления должностными полномочиями. У него, а также ряда других руководителей хора прошли обыски. "В сети пошли фейки про задержание. Просто провели обыск, и всё", - сказал собеседник агентства. Захарченко является внуком художественного руководителя хора Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.

https://ria.ru/20250313/domen-2004799384.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, виктор захарченко, кубанский казачий хор