https://ria.ru/20250325/kefir-2007260680.html

Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год

Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год - РИА Новости, 25.03.2025

Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год

Подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:59:00+03:00

2025-03-25T17:59:00+03:00

2025-03-25T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным министерства, относительно показателей 2023 года выпуск кисломолочного продукта вырос на 8,3%. Кефир представлен в подмосковных магазинах в различных видах. Так, в торговых точках имеются продукты с разным процентом жирности (начиная с обезжиренного и заканчивая 2,5-3%), а также с разными вкусами: клубникой, абрикосом, малиной и другими. За прошлый месяц, по данным министерства, в подмосковных магазинах купили свыше 27 миллионов литров данного вида продукции, что равняется 964 тысячам литрам в день.

https://ria.ru/20250321/sklad-2006507587.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), молочные продукты