https://ria.ru/20250325/kefir-2007260680.html
Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год
Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год - РИА Новости, 25.03.2025
Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год
Подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:59:00+03:00
2025-03-25T17:59:00+03:00
2025-03-25T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным министерства, относительно показателей 2023 года выпуск кисломолочного продукта вырос на 8,3%. Кефир представлен в подмосковных магазинах в различных видах. Так, в торговых точках имеются продукты с разным процентом жирности (начиная с обезжиренного и заканчивая 2,5-3%), а также с разными вкусами: клубникой, абрикосом, малиной и другими. За прошлый месяц, по данным министерства, в подмосковных магазинах купили свыше 27 миллионов литров данного вида продукции, что равняется 964 тысячам литрам в день.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), молочные продукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), молочные продукты
Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год
Заводы Московской области выпустили за 2024 год более 460 тысяч тонн кефира
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным министерства, относительно показателей 2023 года выпуск кисломолочного продукта вырос на 8,3%.
Кефир представлен в подмосковных магазинах в различных видах. Так, в торговых точках имеются продукты с разным процентом жирности (начиная с обезжиренного и заканчивая 2,5-3%), а также с разными вкусами: клубникой, абрикосом, малиной и другими. За прошлый месяц, по данным министерства, в подмосковных магазинах купили свыше 27 миллионов литров данного вида продукции, что равняется 964 тысячам литрам в день.