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Канада может присоединиться к "коалиции желающих" на Украине, сообщили СМИ
Канада может присоединиться к "коалиции желающих" на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.03.2025
Канада может присоединиться к "коалиции желающих" на Украине, сообщили СМИ
Западные военные в ближайшие дни приступят к планированию потенциальной миссии "коалиции желающих" на Украине, при этом Канада изучает возможность присоединения РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:42:00+03:00
2025-03-25T15:42:00+03:00
2025-03-25T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Западные военные в ближайшие дни приступят к планированию потенциальной миссии "коалиции желающих" на Украине, при этом Канада изучает возможность присоединения к ней путем перепрофилирования своих военных специалистов в Европе, сообщает телеканал CBC со ссылкой на канадского генерала Стива Боивина, отвечающего за зарубежные и внутренние операции. "Ожидается, что на этой неделе западные военные командиры приступят к детальному планированию потенциальной миротворческой миссии "коалиции желающих" на Украине", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал, Боивин предположил, что Канаде будет сложно внести свой вклад в подобную миссию, но это возможно, если канадские войска, обучающие украинские силы, будут перепрофилированы для военных операций. "Я подчеркну, что мы не знаем, какими могут быть условия прекращения огня. Поэтому мы отрабатываем ряд предположений и разрабатываем планы действий в чрезвычайных ситуациях", - заявил Боивин. Ранее агентство Блумберг передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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в мире, украина, канада, европа, эммануэль макрон, кир стармер
В мире, Украина, Канада, Европа, Эммануэль Макрон, Кир Стармер
Канада может присоединиться к "коалиции желающих" на Украине, сообщили СМИ
CBC: Запад начнет планировать миссию коалиции желающих на Украине