https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html

"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России

"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России - РИА Новости, 25.03.2025

"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России

Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:38:00+03:00

2025-03-25T01:38:00+03:00

2025-03-25T06:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее умственных способностей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Самая глупая в ЕС считает следующее: Нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле <…> Чтобы избежать Третьей Мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе", — написал он.Пользователи соцсети поддержали ход мыслей журналиста."Трудно понять такой уровень невежества. Это явно намеренно сказано", — отметил Richard Matthews."Удачи, леди..." — высказался Marco De Boca."Это безумие должно прекратиться", — подчеркнул пользователь Charlottes’s Web."А она и правда самая глупая", — предположила Joanne.В минувшую пятницу Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html

https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html

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