https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России - РИА Новости, 25.03.2025
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России
Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:38:00+03:00
2025-03-25T01:38:00+03:00
2025-03-25T06:45:00+03:00
в мире
россия
украина
кайя каллас
чей боуз
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее умственных способностей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Самая глупая в ЕС считает следующее: Нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле <…> Чтобы избежать Третьей Мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе", — написал он.Пользователи соцсети поддержали ход мыслей журналиста."Трудно понять такой уровень невежества. Это явно намеренно сказано", — отметил Richard Matthews."Удачи, леди..." — высказался Marco De Boca."Это безумие должно прекратиться", — подчеркнул пользователь Charlottes’s Web."А она и правда самая глупая", — предположила Joanne.В минувшую пятницу Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58ebe542cb1fd691eba87f309133ebb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, кайя каллас, чей боуз, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России
Журналист Боуз раскритиковал Каллас за заявление о нанесении поражения РФ