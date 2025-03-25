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"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России - РИА Новости, 25.03.2025
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01:38 25.03.2025 (обновлено: 06:45 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России - РИА Новости, 25.03.2025
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России
Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:38:00+03:00
2025-03-25T06:45:00+03:00
в мире
россия
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кайя каллас
чей боуз
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее умственных способностей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Самая глупая в ЕС считает следующее: Нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле &lt;…&gt; Чтобы избежать Третьей Мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе", — написал он.Пользователи соцсети поддержали ход мыслей журналиста."Трудно понять такой уровень невежества. Это явно намеренно сказано", — отметил Richard Matthews."Удачи, леди..." — высказался Marco De Boca."Это безумие должно прекратиться", — подчеркнул пользователь Charlottes’s Web."А она и правда самая глупая", — предположила Joanne.В минувшую пятницу Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
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в мире, россия, украина, кайя каллас, чей боуз, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России

Журналист Боуз раскритиковал Каллас за заявление о нанесении поражения РФ

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее умственных способностей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Самая глупая в ЕС считает следующее: Нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле <…> Чтобы избежать Третьей Мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе", — написал он.
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Пользователи соцсети поддержали ход мыслей журналиста.
"Трудно понять такой уровень невежества. Это явно намеренно сказано", — отметил Richard Matthews.
"Удачи, леди..." — высказался Marco De Boca.
"Это безумие должно прекратиться", — подчеркнул пользователь Charlottes’s Web.
"А она и правда самая глупая", — предположила Joanne.
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В минувшую пятницу Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.
Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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