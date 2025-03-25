Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:10 25.03.2025 (обновлено: 21:55 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kaliningrad-2007223806.html
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи - РИА Новости, 25.03.2025
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи
В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:10:00+03:00
2025-03-25T21:55:00+03:00
хорошие новости
калининград
животные
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007220136_0:0:1123:631_1920x0_80_0_0_30143d298d5ff947796a7293037b7f76.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.Лев Тигран приехал из зоопарка Старого Оскола в сентябре, с тех пор шла сложная техническая работа по объединению его со львицей Леей, которая родилась и выросла в Калининграде. Каждый из возрастных хищников жил долго в одиночестве и со своими привычками, сложности добавило и то, что Тигран вообще никогда не видел других львов. "Можно сказать, что идет процесс объединения. Первый раз была агрессия, сейчас все гораздо более мирно", — сказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что Тигран хорошо запомнил не очень радушную встречу львицы Леи, когда зашел к ней в вольер. Видео первой их встречи намеренно замедляли. Теперь пришлось значительно ускориться, чтобы уложить долгие 40 минут "вокруг да около хождения" в хронометраж. &quot;По итогу объединения зоотехническое руководство признало такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий идеальным и постановило: передать львам в безвозмездное пользование оба вольера со всеми внутренними ходами-переходами, шиберов более не закрывать. Вот теперь все наконец случилось, с чем нас всех и поздравляем&quot;, — добавили в зоопарке.Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления.
https://ria.ru/20241015/lvy-1978136024.html
https://ria.ru/20240119/lvyata-1922261307.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007220136_0:0:841:631_1920x0_80_0_0_71dec02f0012f90981af00cb03a62983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, животные, общество
Хорошие новости, Калининград, Животные, Общество
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи

Вольеры калининградских львов Тиграна и Леи объединили, чтобы они стали парой

© Калининградский зоопарк/ВКонтактеЛьвы Тигран и Лея в зоопарке в Калининграде
Львы Тигран и Лея в зоопарке в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Калининградский зоопарк/ВКонтакте
Львы Тигран и Лея в зоопарке в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.
Лев Тигран приехал из зоопарка Старого Оскола в сентябре, с тех пор шла сложная техническая работа по объединению его со львицей Леей, которая родилась и выросла в Калининграде. Каждый из возрастных хищников жил долго в одиночестве и со своими привычками, сложности добавило и то, что Тигран вообще никогда не видел других львов.
В крымском сафари-парке Тайган родились львята - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В крымском сафари-парке у львицы родилась тройня
15 октября 2024, 14:27
"Можно сказать, что идет процесс объединения. Первый раз была агрессия, сейчас все гораздо более мирно", — сказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что Тигран хорошо запомнил не очень радушную встречу львицы Леи, когда зашел к ней в вольер. Видео первой их встречи намеренно замедляли. Теперь пришлось значительно ускориться, чтобы уложить долгие 40 минут "вокруг да около хождения" в хронометраж.
«

"По итогу объединения зоотехническое руководство признало такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий идеальным и постановило: передать львам в безвозмездное пользование оба вольера со всеми внутренними ходами-переходами, шиберов более не закрывать. Вот теперь все наконец случилось, с чем нас всех и поздравляем", — добавили в зоопарке.

Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления.
Львята Асада, Шерхан и Симба в крымском сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В сафари-парке "Тайган" познакомили друг с другом трех спасенных львят
19 января 2024, 09:44
 
Хорошие новостиКалининградЖивотныеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала