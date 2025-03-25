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В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи - РИА Новости, 25.03.2025
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи
В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:10:00+03:00
2025-03-25T16:10:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.Лев Тигран приехал из зоопарка Старого Оскола в сентябре, с тех пор шла сложная техническая работа по объединению его со львицей Леей, которая родилась и выросла в Калининграде. Каждый из возрастных хищников жил долго в одиночестве и со своими привычками, сложности добавило и то, что Тигран вообще никогда не видел других львов. "Можно сказать, что идет процесс объединения. Первый раз была агрессия, сейчас все гораздо более мирно", — сказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что Тигран хорошо запомнил не очень радушную встречу львицы Леи, когда зашел к ней в вольер. Видео первой их встречи намеренно замедляли. Теперь пришлось значительно ускориться, чтобы уложить долгие 40 минут "вокруг да около хождения" в хронометраж. "По итогу объединения зоотехническое руководство признало такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий идеальным и постановило: передать львам в безвозмездное пользование оба вольера со всеми внутренними ходами-переходами, шиберов более не закрывать. Вот теперь все наконец случилось, с чем нас всех и поздравляем", — добавили в зоопарке.Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления.
https://ria.ru/20241015/lvy-1978136024.html
https://ria.ru/20240119/lvyata-1922261307.html
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РИА Новости
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Хорошие новости, Калининград, Животные, Общество
В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи
Вольеры калининградских львов Тиграна и Леи объединили, чтобы они стали парой
КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.
Лев Тигран приехал из зоопарка Старого Оскола в сентябре, с тех пор шла сложная техническая работа по объединению его со львицей Леей, которая родилась и выросла в Калининграде
. Каждый из возрастных хищников жил долго в одиночестве и со своими привычками, сложности добавило и то, что Тигран вообще никогда не видел других львов.
"Можно сказать, что идет процесс объединения. Первый раз была агрессия, сейчас все гораздо более мирно", — сказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что Тигран хорошо запомнил не очень радушную встречу львицы Леи, когда зашел к ней в вольер. Видео первой их встречи намеренно замедляли. Теперь пришлось значительно ускориться, чтобы уложить долгие 40 минут "вокруг да около хождения" в хронометраж.
«
"По итогу объединения зоотехническое руководство признало такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий идеальным и постановило: передать львам в безвозмездное пользование оба вольера со всеми внутренними ходами-переходами, шиберов более не закрывать. Вот теперь все наконец случилось, с чем нас всех и поздравляем", — добавили в зоопарке.
Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления.