https://ria.ru/20250325/kaliningrad-2007223806.html

В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи

В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи - РИА Новости, 25.03.2025

В Калининграде объединили вольеры львов Тиграна и Леи

В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025

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КАЛИНИНГРАД, 25 мар — РИА Новости. В зоопарке Калининграда объединили вольеры львов Тиграна и Леи для создания пары, первое очное "свидание" им устроили чуть больше месяца назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоосада.Лев Тигран приехал из зоопарка Старого Оскола в сентябре, с тех пор шла сложная техническая работа по объединению его со львицей Леей, которая родилась и выросла в Калининграде. Каждый из возрастных хищников жил долго в одиночестве и со своими привычками, сложности добавило и то, что Тигран вообще никогда не видел других львов. "Можно сказать, что идет процесс объединения. Первый раз была агрессия, сейчас все гораздо более мирно", — сказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что Тигран хорошо запомнил не очень радушную встречу львицы Леи, когда зашел к ней в вольер. Видео первой их встречи намеренно замедляли. Теперь пришлось значительно ускориться, чтобы уложить долгие 40 минут "вокруг да около хождения" в хронометраж. "По итогу объединения зоотехническое руководство признало такой неспешно-осторожно-деликатный вариант развития событий идеальным и постановило: передать львам в безвозмездное пользование оба вольера со всеми внутренними ходами-переходами, шиберов более не закрывать. Вот теперь все наконец случилось, с чем нас всех и поздравляем", — добавили в зоопарке.Во избежание конфликтов разъединять пару будут только на время кормления.

https://ria.ru/20241015/lvy-1978136024.html

https://ria.ru/20240119/lvyata-1922261307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининград, животные, общество