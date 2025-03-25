https://ria.ru/20250325/junisef-2007173179.html

Около половины детей в Йемене страдают от острого недоедания, заявили в ООН

Около половины детей в Йемене страдают от острого недоедания, заявили в ООН - РИА Новости, 25.03.2025

Около половины детей в Йемене страдают от острого недоедания, заявили в ООН

Около половины детей в возрасте до пяти лет в Йемене страдают от острого недоедания на фоне продолжающихся уже десятилетие военных действий, заявил на брифинге... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:11:00+03:00

2025-03-25T13:11:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости. Около половины детей в возрасте до пяти лет в Йемене страдают от острого недоедания на фоне продолжающихся уже десятилетие военных действий, заявил на брифинге в Женеве представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Питер Хокинс. "Каждый второй ребенок в возрасте до пяти лет (в Йемене – ред.) страдает от острого недоедания. Из них более 537 000 страдают от тяжелого острого недоедания, мучительного, опасного для жизни и полностью предотвратимого заболевания. Недоедание ослабляет иммунную систему, замедляет рост и лишает детей их потенциала. В Йемене это не просто кризис в области здравоохранения, это смертный приговор для тысяч людей", - сказал он по случаю десятого года конфликта в стране. Хокинс добавил, что 1,4 миллиона беременных и кормящих женщин страдают от недоедания. "Наш призыв (к пожертвованиям - ред.) для 2025 года профинансирован только на 25%. Без срочных ресурсов мы не сможем поддерживать даже минимальные услуги, которые мы в состоянии предоставить в ответ на растущие потребности", - подчеркнул представитель ЮНИСЕФ. С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор так и не смогла это сделать.

https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html

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в мире, йемен, женева (город), сана, юнисеф, оон, ансар алла