https://ria.ru/20250325/izrail-2007185536.html

Израиль разработал планы по захвату Газы для разгрома ХАМАС, пишет FT

Израиль разработал планы по захвату Газы для разгрома ХАМАС, пишет FT - РИА Новости, 25.03.2025

Израиль разработал планы по захвату Газы для разгрома ХАМАС, пишет FT

Военные Израиля разработали планы по повторному захвату и оккупации сектора Газа с целью окончательного разгрома палестинского движения ХАМАС, пишет газета... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:58:00+03:00

2025-03-25T13:58:00+03:00

2025-03-25T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Военные Израиля разработали планы по повторному захвату и оккупации сектора Газа с целью окончательного разгрома палестинского движения ХАМАС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. В 2005 году премьер Израиля Ариэль Шарон в соответствии с планом одностороннего размежевания вывел из сектора Газа еврейские поселения и израильские вооруженные силы. "Военные Израиля разработали планы по повторному захвату Газы в попытке нанести окончательное поражение движению ХАМАС, что откроет путь к продолжительной оккупации осажденного анклава", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что планы разработал новый глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир при неофициальной поддержке министров крайне правых взглядов. Согласно им, ЦАХАЛ мобилизует несколько боевых подразделений для разгрома палестинского движения и установления контроля над обширными районами анклава. Население Газы планируется переселить в небольшую гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря. В соответствии с планами, военные Израиля будут управлять сектором. Также обсуждаются различные варианты контроля над распределением гуманитарной помощи, например, путем прямой ее раздачи или через частных подрядчиков. Предложения военных пока еще не одобрил военно-политический кабинет. По словам двух неназванных чиновников, разработка подобных планов стала возможна благодаря возвращению в Белый дом Дональда Трампа. "Предыдущая администрация хотела, чтобы мы закончили войну. Трамп хочет, чтобы бы мы войну выиграли. Американцы также в высшей степени заинтересованы в разгроме ХАМАС", - заявил газете третий источник. Газета отмечает, что в конце января, когда Израиль согласился на режим прекращения огня, ХАМАС снова начал восстанавливать контроль над сектором Газа. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250302/peremirie-2002584592.html

https://ria.ru/20250321/khamas-2006589594.html

https://ria.ru/20250318/izrail-2005627919.html

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в мире, израиль, средиземное море, дональд трамп, ариэль шарон, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году