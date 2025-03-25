https://ria.ru/20250325/izrail-2007122718.html

Израильтяне избили режиссера оскароносного фильма о Палестине

Израильтяне избили режиссера оскароносного фильма о Палестине - РИА Новости, 25.03.2025

Израильтяне избили режиссера оскароносного фильма о Палестине

Израильские поселенцы на Западном берегу избили одного из палестинских режиссеров оскароносного документального фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллала,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:22:00+03:00

2025-03-25T10:22:00+03:00

2025-03-25T10:37:00+03:00

в мире

израиль

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

хамас

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Израильские поселенцы на Западном берегу избили одного из палестинских режиссеров оскароносного документального фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллала, которого затем задержала армия Израиля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его коллегу-режиссера и адвоката. Документальный фильм "Нет другой земли" (No Other Land) - совместная работа палестинских и израильских режиссеров. Он рассказывает об израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Второго марта он получил премию "Оскар" как лучший документальный фильм. "Израильские поселенцы избили одного из палестинских режиссеров фильма "Нет другой земли", удостоенного "Оскара", на оккупированном Западном берегу, а затем его задержала израильская армия... По словам адвоката Леи Цемель, режиссер Хамдан Баллал был одним из трех палестинцев, задержанных в деревне Сусия. Полиция заявила ей, что они находятся на военной базе для получения медицинской помощи", - передает агентство. Другой режиссер, работавший над фильмом, Басель Адра заявил агентству, что стал свидетелем нападения на деревню, в котором, по его словам, участвовали примерно два десятка поселенцев, причем там были люди в масках и с оружием. Он добавил, что прибывшие военные направляли оружие в сторону палестинцев, в то время как поселенцы продолжали бросать камни. Режиссер рассказал, что каждый день с момента возвращения с церемонии вручения "Оскар" они с коллегой подвергаются нападениям, что, по мнению Адры, может быть "местью" за подготовку этой картины. Израильская армия заявила в свою очередь, что задержала трех палестинцев, которые, предположительно, бросали камни, и одного израильтянина, участвовавшего в "силовом противостоянии" между представителями двух общин, передает агентство. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250316/israel-2005381091.html

https://ria.ru/20241020/polkovnik-1979012272.html

https://ria.ru/20250325/palestina-2007089581.html

израиль

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, восточный иерусалим, хамас