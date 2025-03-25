https://ria.ru/20250325/izrail-2007093187.html

Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах

Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах - РИА Новости, 25.03.2025

Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении удара по военным объектам на сирийских базах "Тадмор" и Т4. РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении удара по военным объектам на сирийских базах "Тадмор" и Т4. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам, оставшимся на сирийских военных базах "Тадмор" и Т4", - говорится в заявлении армии. После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях Сирии. Ударам израильской авиации ранее подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.

https://ria.ru/20250323/mid-2006824383.html

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Дарья Буймова

в мире, пальмира, израиль, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024