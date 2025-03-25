https://ria.ru/20250325/ivanovo-2007104173.html

В Иваново при ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Иваново при ДТП с автобусом пострадали шесть человек - РИА Новости, 25.03.2025

В Иваново при ДТП с автобусом пострадали шесть человек

ДТП с участием микроавтобуса и автобуса произошло в Иваново, пострадали шесть человек, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:12:00+03:00

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происшествия

иваново

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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. ДТП с участием микроавтобуса и автобуса произошло в Иваново, пострадали шесть человек, сообщило ГУМЧС по региону. По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 06.47 мск. В Иваново на улице Лежневской произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса "Богдан". "В результате ДТП пострадали 6 человек (взрослые). Пострадавшие осматриваются на месте в карете скорой помощи", - сообщается в Telegram-канале главка.

https://ria.ru/20250325/minzdrav-2007099400.html

иваново

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происшествия, иваново